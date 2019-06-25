RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск повідомив, що він готовий
вийти на ринок Східної Європи

Маск повідомив, що він готовий вийти на ринок Східної Європи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:44

Маск повідомив, що він готовий вийти на ринок Східної Європи

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму Twitter повідомив власник компанії Ілон Маск.

Дивися повний текст Маск повідомив, що він готовий вийти на ринок Східної Європи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89537
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:33

Super ! Cool! Good verygood
yama
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...
R2 » Сер 26 чер, 2019 12:45
5 186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 15:13
EKO
Нефьодов повідомив, коли можливий запуск митної служби
R2 » Сер 26 чер, 2019 12:52
2 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 15:07
PUnder
Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні
R2 » Вів 25 чер, 2019 12:29
8 187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 11:51
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8796)
28.06.2019 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.