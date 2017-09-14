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Заборона на ввезення авто
з Росії: чим замінити

Заборона на ввезення авто з Росії: чим замінити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:31

Заборона на ввезення авто з Росії: чим замінити

Пропонуємо до обговорення:
*Постанова набуде чинності* - 1 липня.

Дивися повний текст Заборона на ввезення авто з Росії: чим замінити.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:31

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