|
|
Заборона на ввезення авто з Росії: чим замінити
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:31
Пропонуємо до обговорення:
*Постанова набуде чинності* - 1 липня.
Дивися повний текст Заборона на ввезення авто з Росії: чим замінити
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89525
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:31
Альтернативу искать в Европе.
-
cia
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27
|1433
|
|
|6
|208
|
|
|4898
|262030
|
Сер 26 чер, 2019 12:41
shapo