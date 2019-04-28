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НБУ спростить отримання
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НБУ спростить отримання банківських послуг з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:53

НБУ спростить отримання банківських послуг з...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз у банках і небанківських фінансових установах триває процес обладнання відділень та терміналів зчитувачами інформації .

Дивися повний текст НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-картки.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:54

вот совсем недавно спросил у работника отделения в одном из банкв в Киеве - как у вас работа с ID-картами поставлена ? Ответили надо принести ID + справку из ЖЭКа о прописке. 21 век шагает по стране :)
bylvklad
 
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