Зараз у банках і небанківських фінансових установах триває процес обладнання відділень та терміналів зчитувачами інформації .
Дивися повний текст НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-картки.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:53
НБУ спростить отримання банківських послуг з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-картки.
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:54
вот совсем недавно спросил у работника отделения в одном из банкв в Киеве - как у вас работа с ID-картами поставлена ? Ответили надо принести ID + справку из ЖЭКа о прописке. 21 век шагает по стране :)
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