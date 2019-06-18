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У Кабміні назвали суми зарплат Нефьодова і Кубіва
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за травень була середньою серед членів Кабінету Міністрів і склала 44,5 тис. гривень, його заступників - від 71,4 тис. до 93,4 тис. гривень.
Дивися повний текст У Кабміні назвали суми зарплат Нефьодова і Кубіва
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:41
Заработная плата выплачивается по результатам.Какие достижения кубива и его заместителей в мае???
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