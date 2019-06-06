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У Казахстані заборонять видавати кредити бідним і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:45
Пропонуємо до обговорення:
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив Нацбанку ввести заборону на видачу позик громадянам з доходом нижче від прожиткового мінімуму і списати їм кредитні борги.
Дивися повний текст У Казахстані заборонять видавати кредити бідним і спишуть всі їхні борги
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:45
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Додано: Чет 27 чер, 2019 16:17
А те, кто не брал долги, или отдал (отдавал вовремя) - "всем спасибо, все свободны"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 27 чер, 2019 16:53
Запрет выдавать кредиты - на самом деле больше для МФО, и, наверное, правильно.
А вот погашение задолженности - тупой популизм. Заплатите, налогплательщии, которые сами обслуживают свои кредиты, за дураков, нагребших займов в МФО. Те, кто рвал опу и выплатил свои долги - почувствуйте себя лохами. А хронические лузеры, живущие в кредит, решат, что они умнее всех, за них заплатили их сограждане
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