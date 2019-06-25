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Хто дає гроші Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 14:28
Пропонуємо до обговорення:
У травні-листопаді цього року до нас з-закордону надійшло близько 9,4 млрд дол. США, з них 4,6 млрд дол
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