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Кому дозволять
працювати поза офісом

Кому дозволять працювати поза офісом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:33

Кому дозволять працювати поза офісом

Пропонуємо до обговорення:
Такий законопроект оприлюднено 25 червня.

Дивися повний текст Кому дозволять працювати поза офісом.
R2
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