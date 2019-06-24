Поки лоукостер Ryanair відкриває нові маршрути в Україні, авіакомпанії Nordica і British Airways мають намір закрити рейси в нашу країну через нерентабельність.
Дивися повний текст Дві авіакомпанії припиняють польоти в Україну.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 17:26
Дві авіакомпанії припиняють польоти в Україну
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Дивися повний текст Дві авіакомпанії припиняють польоти в Україну.
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:26
здесь должны применяться штрафные санкции к авиакомпании. Люди на что-то расcчитывали, приобрели билеты возможно не только на этот рейс, но и транзитные, в отели. А компания не выполнила свои обязательства.
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