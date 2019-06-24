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Дві авіакомпанії припиняють
польоти в Україну

Дві авіакомпанії припиняють польоти в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:26

Дві авіакомпанії припиняють польоти в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Поки лоукостер Ryanair відкриває нові маршрути в Україні, авіакомпанії Nordica і British Airways мають намір закрити рейси в нашу країну через нерентабельність.

Дивися повний текст Дві авіакомпанії припиняють польоти в Україну.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:26

или вернуть деньги без применения штрафных санкций пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы.


здесь должны применяться штрафные санкции к авиакомпании. Люди на что-то расcчитывали, приобрели билеты возможно не только на этот рейс, но и транзитные, в отели. А компания не выполнила свои обязательства.
Евгений Н.
 
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