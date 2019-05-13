За даними слідства, потерпілий на торговому майданчику знайшов оголошення від невідомої особи про продаж в розстрочку автомобіля марки ВАЗ 2111.
Дивися повний текст Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:53
Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:54
Обычное мошенничество. ОЛХ тут никоим боком. Чел договора подписывал!!!
Это считается высший пилотаж развода.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:03
Обычный лохотрон и не более.Пока будут лохи будут и подобные "разводы".
|