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Шахраї на OLX обдурили
українця на 43 тисячі

Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:53

Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі

Пропонуємо до обговорення:
За даними слідства, потерпілий на торговому майданчику знайшов оголошення від невідомої особи про продаж в розстрочку автомобіля марки ВАЗ 2111.

Дивися повний текст Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:54

Обычное мошенничество. ОЛХ тут никоим боком. Чел договора подписывал!!!
Это считается высший пилотаж развода.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:03

Обычный лохотрон и не более.Пока будут лохи будут и подобные "разводы".
sena_2008atp
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