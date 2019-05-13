За даними слідства, потерпілий на торговому майданчику знайшов оголошення від невідомої особи про продаж в розстрочку автомобіля марки ВАЗ 2111.
Дивися повний текст Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:53
Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:54
Обычное мошенничество. ОЛХ тут никоим боком. Чел договора подписывал!!!
Это считается высший пилотаж развода.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:03
Обычный лохотрон и не более.Пока будут лохи будут и подобные "разводы".
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:44
Re: Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
У меня знакомая мошенников на 11 000 грн профинансировала. В автосалоне выбрала машину, подписала договор, внесла предоплату. Оказалось, что договор был не о покупке машины, а первый взнос в какое-то общество. Причём, чем больше денег ты туда внесёшь, тем якобы больше вероятность того, что машину тебе всё-таки дадут. Судя по к-ву судебных исков против них, сколько бы денег не внёс, машину не получишь, а наоборот будут доить со всё большим размахом, т.к. не хочешь потерять уже потерянные деньги. Не знаю, как можно не прочитать хотя бы название договора, одну строчку, что это не договор купли-продажи
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:28
ОЛХ - это сайт частных объявлений, где продавец боится покупателя, а покупатель - продавца. И названьице какое-то подозрительное, если сделать рокировку букв, то сразу получится "ЛОХ".
Додано: П'ят 28 чер, 2019 06:54
Никчемный ресурс для забитых и незнающих про Алиэкспресс, или желающих перепродать свои вшивые обноски. В двух словах- у всех куча хлама и ноль денег, и каждый пытается впарить свой шлак такому-же нищему, пытающемуся втулить свои тряпки ему в ответ. Плюс маленький процент спекулянтов с Али, но лохов не знающих про Китай с каждым днём становится всё меньше и меньше. Таким же макаром работают магазинчики по продаже гаджетов. Купили на Али, к примеру, защитные стекла на IPhone за тридцать гривен, и с радостью выставляют их по триста гривен на витрину. Используя единственный девиз: "Лох не мамонт- лох не вымрет!" : )
|