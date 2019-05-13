За даними слідства, потерпілий на торговому майданчику знайшов оголошення від невідомої особи про продаж в розстрочку автомобіля марки ВАЗ 2111.
Дивися повний текст Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 17:53
Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
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Дивися повний текст Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:54
Обычное мошенничество. ОЛХ тут никоим боком. Чел договора подписывал!!!
Это считается высший пилотаж развода.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:03
Обычный лохотрон и не более.Пока будут лохи будут и подобные "разводы".
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:44
Re: Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
У меня знакомая мошенников на 11 000 грн профинансировала. В автосалоне выбрала машину, подписала договор, внесла предоплату. Оказалось, что договор был не о покупке машины, а первый взнос в какое-то общество. Причём, чем больше денег ты туда внесёшь, тем якобы больше вероятность того, что машину тебе всё-таки дадут. Судя по к-ву судебных исков против них, сколько бы денег не внёс, машину не получишь, а наоборот будут доить со всё большим размахом, т.к. не хочешь потерять уже потерянные деньги. Не знаю, как можно не прочитать хотя бы название договора, одну строчку, что это не договор купли-продажи
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:28
ОЛХ - это сайт частных объявлений, где продавец боится покупателя, а покупатель - продавца. И названьице какое-то подозрительное, если сделать рокировку букв, то сразу получится "ЛОХ".
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:19
Увы, но наша полиция беспомощьна в таких случаях. У меня отец попал в такую же ситуацию и уже 6 мес ничего не предпринимается со стороны полиции, хотя известно паспортные данные мошенников и телефоны по которым они еще отвечают, хоть и на короткое время после чего меняют телефонный номер. Киберполииция это вообще детский сад!
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:34
Я покупаю только через "ОЛХ - доставка", даешь запрос, если ответа нет - все ясно.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:37
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:45
Наблюдаю как народ материться из-за этой олх доставки. Обрештовки там всякие, превышение 30 кг, возврат денег.
Есть такое понятие как стаж на портале. У кого большой стаж и есть еще сайт, тот наверняка обманывать не будет. Ну и наложеный платеж тоже никто не отменял.
даешь запрос, если ответа нет - все ясно - не все ясно, а просто продавец заморачиваться не хочет.
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