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Шахраї на OLX обдурили
українця на 43 тисячі

Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:53

Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі

Пропонуємо до обговорення:
За даними слідства, потерпілий на торговому майданчику знайшов оголошення від невідомої особи про продаж в розстрочку автомобіля марки ВАЗ 2111.

Дивися повний текст Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:54

Обычное мошенничество. ОЛХ тут никоим боком. Чел договора подписывал!!!
Это считается высший пилотаж развода.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:03

Обычный лохотрон и не более.Пока будут лохи будут и подобные "разводы".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:44

лох.ua, знал куда заходил.
ReAlex
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:44

Re: Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі

У меня знакомая мошенников на 11 000 грн профинансировала. В автосалоне выбрала машину, подписала договор, внесла предоплату. Оказалось, что договор был не о покупке машины, а первый взнос в какое-то общество. Причём, чем больше денег ты туда внесёшь, тем якобы больше вероятность того, что машину тебе всё-таки дадут. Судя по к-ву судебных исков против них, сколько бы денег не внёс, машину не получишь, а наоборот будут доить со всё большим размахом, т.к. не хочешь потерять уже потерянные деньги. Не знаю, как можно не прочитать хотя бы название договора, одну строчку, что это не договор купли-продажи
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:28

ОЛХ - это сайт частных объявлений, где продавец боится покупателя, а покупатель - продавца. И названьице какое-то подозрительное, если сделать рокировку букв, то сразу получится "ЛОХ".
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:19

Увы, но наша полиция беспомощьна в таких случаях. У меня отец попал в такую же ситуацию и уже 6 мес ничего не предпринимается со стороны полиции, хотя известно паспортные данные мошенников и телефоны по которым они еще отвечают, хоть и на короткое время после чего меняют телефонный номер. Киберполииция это вообще детский сад!
smerch500
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:34

Я покупаю только через "ОЛХ - доставка", даешь запрос, если ответа нет - все ясно.
shvabo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:37

  shvabo написав:Я покупаю только через "ОЛХ - доставка", даешь запрос, если ответа нет - все ясно.

Доставка с ОЛХ или наложным, или, если проживаете в большом городе можно договориться о личной встрече. ИМХО, ОЛХ удобный и бесплатный ресурс.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:45

  shvabo написав:Я покупаю только через "ОЛХ - доставка", даешь запрос, если ответа нет - все ясно.

Наблюдаю как народ материться из-за этой олх доставки. Обрештовки там всякие, превышение 30 кг, возврат денег.
Есть такое понятие как стаж на портале. У кого большой стаж и есть еще сайт, тот наверняка обманывать не будет. Ну и наложеный платеж тоже никто не отменял.

даешь запрос, если ответа нет - все ясно - не все ясно, а просто продавец заморачиваться не хочет.
p_a_l
 
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