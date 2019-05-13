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Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:49
vladus17 написав: shvabo написав:
Я покупаю только через "ОЛХ - доставка", даешь запрос, если ответа нет - все ясно.
Доставка с ОЛХ или наложным, или, если проживаете в большом городе можно договориться о личной встрече. ИМХО, ОЛХ удобный и бесплатный ресурс.
Бесплатный в пределах. А если выйти за пределы то платить придется.
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p_a_l
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:17
p_a_l написав:
Бесплатный в пределах. А если выйти за пределы то платить придется.
С одной стороны это даже плюс. А то спамить начинают обявлениями, особенно по недвижке! А так все чище.
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vladus17
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:32
>>ТОВ Прайденс і рахунок ТОВ Маліто.
А почему счета этих двух компаний до сих пор не арестовали?
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