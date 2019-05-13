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Шахраї на OLX обдурили
українця на 43 тисячі

Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:49

  vladus17 написав:
  shvabo написав:Я покупаю только через "ОЛХ - доставка", даешь запрос, если ответа нет - все ясно.

Доставка с ОЛХ или наложным, или, если проживаете в большом городе можно договориться о личной встрече. ИМХО, ОЛХ удобный и бесплатный ресурс.

Бесплатный в пределах. А если выйти за пределы то платить придется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:17

Re: Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі

  p_a_l написав:Бесплатный в пределах. А если выйти за пределы то платить придется.
С одной стороны это даже плюс. А то спамить начинают обявлениями, особенно по недвижке! А так все чище.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:32

>>ТОВ Прайденс і рахунок ТОВ Маліто.

А почему счета этих двух компаний до сих пор не арестовали?
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:37

  AlifeSoft написав:>>ТОВ Прайденс і рахунок ТОВ Маліто.

А почему счета этих двух компаний до сих пор не арестовали?

Расскажу про ситуацию со знакомой. Юридически так составлен договор, что не подкопаться. Все судебные дела решаются в пользу компании. Нужно читать договор. Людей специально забалтывают. Вот тебе и скидка, вот тебе и дополнительные опции, вообщем всё что ни захочешь, всё пообещают, лишь бы подписал договор не читая и внёс деньги. А в договоре, понятное дело, ни намёка на то, что тебе дадут машину. Наоборот, разводят тем, что нужно ещё довнести денег, или потеряешь то, что уже внёс. В договоре так и написано, чем больше денег внёсешь, тем больше вероятность выиграть машину. Но, убеждают, якобы вероятность 100%, на самом деле 0%
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:42

Re: Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі

Недавно в новостях был случай, как в обмене валют развели на 3000 долларов. Давайте деньги, подпишите "квитанцию", курс валют такой-то, информационная услуга за $3000 предоставлена, приходите ещё. А деньги где? Какие деньги? Вы узнали от нас курс валют, мы получили оплату за эту услугу. Читайте что подписываете

А вообще, с автосалонами тема не новая, у соседей во всю процветает эта схема по легальному отъему денег у населения. Но, справедливости ради, машину в основном всё таки дают. Правда дешевле в несколько раз, чем уплаченная сумма, но и клиент доволен, что получил хоть что-то и не ходит по судам
safonovstanislav
 
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