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Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:49
Бесплатный в пределах. А если выйти за пределы то платить придется.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:17
Re: Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:32
>>ТОВ Прайденс і рахунок ТОВ Маліто.
А почему счета этих двух компаний до сих пор не арестовали?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:37
Расскажу про ситуацию со знакомой. Юридически так составлен договор, что не подкопаться. Все судебные дела решаются в пользу компании. Нужно читать договор. Людей специально забалтывают. Вот тебе и скидка, вот тебе и дополнительные опции, вообщем всё что ни захочешь, всё пообещают, лишь бы подписал договор не читая и внёс деньги. А в договоре, понятное дело, ни намёка на то, что тебе дадут машину. Наоборот, разводят тем, что нужно ещё довнести денег, или потеряешь то, что уже внёс. В договоре так и написано, чем больше денег внёсешь, тем больше вероятность выиграть машину. Но, убеждают, якобы вероятность 100%, на самом деле 0%
Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:42
Re: Шахраї на OLX обдурили українця на 43 тисячі
Недавно в новостях был случай, как в обмене валют развели на 3000 долларов. Давайте деньги, подпишите "квитанцию", курс валют такой-то, информационная услуга за $3000 предоставлена, приходите ещё. А деньги где? Какие деньги? Вы узнали от нас курс валют, мы получили оплату за эту услугу. Читайте что подписываете
А вообще, с автосалонами тема не новая, у соседей во всю процветает эта схема по легальному отъему денег у населения. Но, справедливости ради, машину в основном всё таки дают. Правда дешевле в несколько раз, чем уплаченная сумма, но и клиент доволен, что получил хоть что-то и не ходит по судам
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