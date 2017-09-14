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Економічні санкції ЄС проти
Росії продовжили до 31 січня...

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:09

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...

Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС до 31 січня 2020 року продовжила чинність економічних санкцій Європейського Союзу, які пов`язані з фінансовим, енергетичним та оборонним секторами Росії.

Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року.
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