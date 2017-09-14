|
|
|
Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС до 31 січня 2020 року продовжила чинність економічних санкцій Європейського Союзу, які пов`язані з фінансовим, енергетичним та оборонним секторами Росії.
Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89533
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|