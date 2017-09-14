Рада ЄС до 31 січня 2020 року продовжила чинність економічних санкцій Європейського Союзу, які пов`язані з фінансовим, енергетичним та оборонним секторами Росії.
Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 18:09
Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...
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Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року.
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:18
+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса, отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.
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