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Економічні санкції ЄС проти
Росії продовжили до 31 січня...

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:09

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...

Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС до 31 січня 2020 року продовжила чинність економічних санкцій Європейського Союзу, які пов`язані з фінансовим, енергетичним та оборонним секторами Росії.

Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:33

Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:18

  warlamp написав:Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.

+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса, отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.
SMOKE
 
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