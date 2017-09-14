RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економічні санкції ЄС проти
Росії продовжили до 31 січня...

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:09

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...

Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС до 31 січня 2020 року продовжила чинність економічних санкцій Європейського Союзу, які пов`язані з фінансовим, енергетичним та оборонним секторами Росії.

Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89577
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:33

Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 13.03.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:18

  warlamp написав:Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.

+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса, отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.
SMOKE
 
Повідомлень: 3991
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:54

  SMOKE написав:
  warlamp написав:Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.

+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса, отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.

Если не сложно - ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕХАНИЗМЫ. А пока картина следующая - при росте курса доллара в РФ с конца 14-го на 11% ВВП вырос на 45%, ЗВР вернулись к уровню конца 13-го (510 млрд. долларов), а внешний долг России при этом снизился с 730 до 470 млрд. долларов (из которых 115 млрд. номинировано в рублях). Инфляция опять 4% в год, сельхозпроизводство выросло за годы санкций на 1/5, РФ в 17-18-ом году экспортировала 53 млн. т зерна, в 18-19-ом -44 млн. т. Бюджет за эти годы вырос по доходам с 13 до 21,5 трлн. рублей (на 70%) и исполнится в этом году с профицитом в 3 трлн. (2,7% к ВВП). Кроме того, годсолг в 13,5 трлн. составляет около 12% текущего ВВП, а госдолг нетто (минус средства правительства на счетах) - максимум 1 трлн. (менее 1% ВВП). Наконец, на 160 млрд. долларов бумажных рублей в эквиваленте золотые резервы РФ превысили 100 млрд. (2 200 т), т.е. каждый бумажный рубль на 60+ копеек обеспечен золотом.
Будем и дальше санкции вводить?
Волгарь
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:36

  Волгарь написав:
  SMOKE написав:
  warlamp написав:Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.

+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса, отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.

Если не сложно - ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕХАНИЗМЫ. А пока картина следующая


Курс доллара безвозвратно упал, пришлось повышать пенсионный возраст и НДС, обнищание народа продолжается, для поддержания штанов приходится все больше залезать в кредиты.

Ничего не забыл? Ах, ну да, ради красивой картинки пришлось поменять главу Росстата, а то ишь, решили статистику не с потолка рисовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 07.04.17
Подякував: 416 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 490, 491, 492
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4917 263056
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 17:57
shapo
ЄС створив платіжну систему для обходу санкцій проти Ірану
R2 » Пон 01 лип, 2019 12:16
2 32
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 16:39
Sommer
Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют... 1, 2, 3
R2 » П'ят 24 тра, 2019 12:37
28 1563
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 22:14
tar-ru

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72842)
01.07.2019 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.