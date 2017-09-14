|
|
|
Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС до 31 січня 2020 року продовжила чинність економічних санкцій Європейського Союзу, які пов`язані з фінансовим, енергетичним та оборонним секторами Росії.
Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89582
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:33
Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1056
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:18
warlamp написав:
Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.
+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса, отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 1638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:54
SMOKE написав: warlamp написав:
Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.
+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса,
отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.
Если не сложно - ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕХАНИЗМЫ. А пока картина следующая - при росте курса доллара в РФ с конца 14-го на 11% ВВП вырос на 45%, ЗВР вернулись к уровню конца 13-го (510 млрд. долларов), а внешний долг России при этом снизился с 730 до 470 млрд. долларов (из которых 115 млрд. номинировано в рублях). Инфляция опять 4% в год, сельхозпроизводство выросло за годы санкций на 1/5, РФ в 17-18-ом году экспортировала 53 млн. т зерна, в 18-19-ом -44 млн. т. Бюджет за эти годы вырос по доходам с 13 до 21,5 трлн. рублей (на 70%) и исполнится в этом году с профицитом в 3 трлн. (2,7% к ВВП). Кроме того, годсолг в 13,5 трлн. составляет около 12% текущего ВВП, а госдолг нетто (минус средства правительства на счетах) - максимум 1 трлн. (менее 1% ВВП). Наконец, на 160 млрд. долларов бумажных рублей в эквиваленте золотые резервы РФ превысили 100 млрд. (2 200 т), т.е. каждый бумажный рубль на 60+ копеек обеспечен золотом.Будем и дальше санкции вводить?
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6712
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 16:36
Волгарь написав: SMOKE написав: warlamp написав:
Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.
+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса,
отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.
Если не сложно - ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕХАНИЗМЫ. А пока картина следующая
Курс доллара безвозвратно упал, пришлось повышать пенсионный возраст и НДС, обнищание народа продолжается, для поддержания штанов приходится все больше залезать в кредиты.
Ничего не забыл? Ах, ну да, ради красивой картинки пришлось поменять главу Росстата, а то ишь, решили статистику не с потолка рисовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4348
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лип, 2019 06:44
Волгарь написав: SMOKE написав: warlamp написав:
Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.
+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса,
отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.
Если не сложно - ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕХАНИЗМЫ. А пока картина следующая - при росте курса доллара в РФ с конца 14-го на 11% ВВП вырос на 45%, ЗВР вернулись к уровню конца 13-го (510 млрд. долларов), а внешний долг России при этом снизился с 730 до 470 млрд. долларов (из которых 115 млрд. номинировано в рублях). Инфляция опять 4% в год, сельхозпроизводство выросло за годы санкций на 1/5, РФ в 17-18-ом году экспортировала 53 млн. т зерна, в 18-19-ом -44 млн. т. Бюджет за эти годы вырос по доходам с 13 до 21,5 трлн. рублей (на 70%) и исполнится в этом году с профицитом в 3 трлн. (2,7% к ВВП). Кроме того, годсолг в 13,5 трлн. составляет около 12% текущего ВВП, а госдолг нетто (минус средства правительства на счетах) - максимум 1 трлн. (менее 1% ВВП). Наконец, на 160 млрд. долларов бумажных рублей в эквиваленте золотые резервы РФ превысили 100 млрд. (2 200 т), т.е. каждый бумажный рубль на 60+ копеек обеспечен золотом.Будем и дальше санкции вводить?
Знакомая песня- "нам оно от санкций токмо лучше". А чего жизнь хреновей-непонятно.
Несколько примеров:
Отключить сфифт
Отключить РФ от глобального интернета
Запрет всем гражданам вплоть до президента выезжать в другие страны, никаких виз и прочего
Исключение из всех международных организаций
Этого уже вполне достаточно, чтобы убрать руссофашизм и РФ перестала быть страной-гопником.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 1638 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|