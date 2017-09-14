Рада ЄС до 31 січня 2020 року продовжила чинність економічних санкцій Європейського Союзу, які пов`язані з фінансовим, енергетичним та оборонним секторами Росії.
Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 18:09
Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня 2020 року.
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:18
+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Ведь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса, отменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:54
Если не сложно - ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕХАНИЗМЫ. А пока картина следующая - при росте курса доллара в РФ с конца 14-го на 11% ВВП вырос на 45%, ЗВР вернулись к уровню конца 13-го (510 млрд. долларов), а внешний долг России при этом снизился с 730 до 470 млрд. долларов (из которых 115 млрд. номинировано в рублях). Инфляция опять 4% в год, сельхозпроизводство выросло за годы санкций на 1/5, РФ в 17-18-ом году экспортировала 53 млн. т зерна, в 18-19-ом -44 млн. т. Бюджет за эти годы вырос по доходам с 13 до 21,5 трлн. рублей (на 70%) и исполнится в этом году с профицитом в 3 трлн. (2,7% к ВВП). Кроме того, годсолг в 13,5 трлн. составляет около 12% текущего ВВП, а госдолг нетто (минус средства правительства на счетах) - максимум 1 трлн. (менее 1% ВВП). Наконец, на 160 млрд. долларов бумажных рублей в эквиваленте золотые резервы РФ превысили 100 млрд. (2 200 т), т.е. каждый бумажный рубль на 60+ копеек обеспечен золотом.
Будем и дальше санкции вводить?
Додано: Пон 01 лип, 2019 16:36
Курс доллара безвозвратно упал, пришлось повышать пенсионный возраст и НДС, обнищание народа продолжается, для поддержания штанов приходится все больше залезать в кредиты.
Ничего не забыл? Ах, ну да, ради красивой картинки пришлось поменять главу Росстата, а то ишь, решили статистику не с потолка рисовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 02 лип, 2019 06:44
Знакомая песня- "нам оно от санкций токмо лучше". А чего жизнь хреновей-непонятно.
Несколько примеров:
Отключить сфифт
Отключить РФ от глобального интернета
Запрет всем гражданам вплоть до президента выезжать в другие страны, никаких виз и прочего
Исключение из всех международных организаций
Этого уже вполне достаточно, чтобы убрать руссофашизм и РФ перестала быть страной-гопником.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:36
Вы неправы, к сожалению. Чтобы там не было, но пока у русских будут деньги, их будут принимать в любой стране... И то, что у них появилось импортозамещение - это тоже плюс для их производства и экономики. Они даже стоя босяком по колено в дер.ьме все равно считают себя мега нацией и согласны терпеть все лишения и невзгоды
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:56
SWIFT не смогли отключить даже Ирану, влияние которого на экономику мира на порядок меньше. Но, допустим даже это бы произошло. РФ экспортирует 20 млн. т нефти в месяц и 15 млрд. м3 газа (и 80% этого идет в Европу). Дней на 90 европейских запасов бы хватило, а дальше - нефть по 150 долларов за бочку и газ по полдоллара за м3. Так и по этим ценам ни того ни другого не хватит. Насчет остального - это типичное напугали еже... (пардон).
Насчет, стоя по колено в дерьме - всего несколько цифр
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
2018 г
от 12000 рублей и выше - 82,4%
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів 2018
понад 5160,0 - 29%
Т.е. 85,5 россиян и лишь 29% украинцев имели доход выше 5000 гривен в эквиваленте на душу население. Причем, если на Украине на этой цифре шкала и заканчивается, то в России 60% населения имеют доход свыше 20000 рублей в месяц, а 50% - более 10 тыс. гривен на человека в эквиваленте. При одинаковых ценах на продукты, кратно более дешевой коммуналке, бензине и гораздо более дешевых товарах длительного пользования.
ТАК КТО, ПРОСТИТЕ, СИДИТ В ДЕРЬМЕ?
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