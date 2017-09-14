Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...

SMOKE написав:

warlamp написав: Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ. Подсластили немного горькую пилюлю от ПАСЕ.

едь все инструменты есть, чтобы без всякой войны, чисто санкцями за две недели-месяц заставить Рашу умолять забрать Крым назад и вывести войска с Донбасса,

+1 Санкции нужно увеличивать по всем сферам. А не где-то ослабляем, где-то продлеваем. Да, безусловно, Рашу санкции медленно душат. Но их нужно усиливать до возврата Крыма и Донбасса. А так это картинки для народа и полит.игры. Вотменив санкции. Все механизмы есть, но бабло решает и они никуда не спешат.