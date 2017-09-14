Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...

SMOKE написав:vetka написав:SMOKE написав:Знакомая песня- "нам оно от санкций токмо лучше". А чего жизнь хреновей-непонятно.
Несколько примеров:
Отключить сфифт
Отключить РФ от глобального интернета
Запрет всем гражданам вплоть до президента выезжать в другие страны, никаких виз и прочего
Исключение из всех международных организаций
Этого уже вполне достаточно, чтобы убрать руссофашизм и РФ перестала быть страной-гопником.
Вы неправы, к сожалению. Чтобы там не было, но пока у русских будут деньги, их будут принимать в любой стране... И то, что у них появилось импортозамещение - это тоже плюс для их производства и экономики. Они даже стоя босяком по колено в дер.ьме все равно считают себя мега нацией и согласны терпеть все лишения и невзгоды
Есть такое, кто ж спорит. Я ж вначале писал - бабло побеждает. Хотели бы реально- вопрос с рашней решается за месяц без единого выстрела с помощью списка, который я озвучил. А есть ведь ещё инструменты. Европа заигрывает и не учит историю. Путина и руссофашизм надо останавливать всем миром и ценой любых денег. Все равно выйдет дешевле в итоге. Достаточно включить любое роств, чтобы увидеть масштабы маразма и ненависти ко всему миру, которыми засы...аются головы россиян. Страна просто сошла с ума и представляет угрозу. Люди при этом, действительно, готовы стоять в говне и кричать о величии. Ведь, чтобы там ни писал Волгарь- уровень жизни украинца и россиянина примерно одинаков и никогда существенно не отличался. При существенной разнице в ресурсах. Достаточно выехать за МХАТ, поездить по РФ, чтобы это понять. Но если у Украины ещё есть шанс жить лучше, то у РФ с Путиным во главе их все меньше. Этот подонок сам не уйдет, а значит в стране пока нет будущего.
Насчет сошедшей с ума страны - оставим на совести УКрСМИ. Остановимся строго на цифрах.
Среднедушевой месячный доход на душу населения - 33 000 рублей и 5000 грн. соответственно. Потребление мяса - 78 и 60 кг соответственно. Ввод жилья (и его покупка)в год 76 млн. м2 и 8 млн. Продажи легковых новых автомобилей - 1 800 тыс. в год и 85 тыс. Банковские депозиты населения - 25 трлн. рублей и 500 млрд. грн. Месячный товарооборот розничной торговли - 2 650 млрд. рублей и 80 млрд. грн.
Т.е. общие показатели благосостояния/потребления больше в России по сравнению с Украиной в 9,5 - 21 раз при разнице в постоянном населении в 4,3 раза. Это по уровню потребления.
По качеству жизни - общая смертность населения в 2019-ом -12,5 и 18!!! на тысячу. На Украине почти такая же, как в 1929-ом году (19 на 1000)
Я живу в 400 км от МКАДА. При одинаковом населении с Днепропетровской (прошу прощения, ее, вроде, уже переименовали) областью в Нижегородской в 2018-ом было построено в 4+ раза больше жилья!
В цифрах не сумлевайтесь - можете проверить. И после этого Вы будете продолжать говорить об одинаковом уровне жизни? Насчет шансов - Путины приходят и уходят, да и экономика реально неплохо растет и при нем (см. выше) а вот на Украине, вне зависимости от По или Зе, судя по долгосрочным тенденциям СИТУАЦИЯ, УВЫ, БЕЗНАДЕЖНА.