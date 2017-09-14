Економічні санкції ЄС проти Росії продовжили до 31 січня...

SMOKE написав:

vetka написав: SMOKE написав: Знакомая песня- "нам оно от санкций токмо лучше". А чего жизнь хреновей-непонятно.

Несколько примеров:

Отключить сфифт

Отключить РФ от глобального интернета

Запрет всем гражданам вплоть до президента выезжать в другие страны, никаких виз и прочего

Исключение из всех международных организаций



Этого уже вполне достаточно, чтобы убрать руссофашизм и РФ перестала быть страной-гопником. Знакомая песня- "нам оно от санкций токмо лучше". А чего жизнь хреновей-непонятно.Несколько примеров:Отключить сфифтОтключить РФ от глобального интернетаЗапрет всем гражданам вплоть до президента выезжать в другие страны, никаких виз и прочегоИсключение из всех международных организацийЭтого уже вполне достаточно, чтобы убрать руссофашизм и РФ перестала быть страной-гопником.

Вы неправы, к сожалению. Чтобы там не было, но пока у русских будут деньги, их будут принимать в любой стране... И то, что у них появилось импортозамещение - это тоже плюс для их производства и экономики. Они даже стоя босяком по колено в дер.ьме все равно считают себя мега нацией и согласны терпеть все лишения и невзгоды Вы неправы, к сожалению. Чтобы там не было, но пока у русских будут деньги, их будут принимать в любой стране... И то, что у них появилось импортозамещение - это тоже плюс для их производства и экономики. Они даже стоя босяком по колено в дер.ьме все равно считают себя мега нацией и согласны терпеть все лишения и невзгоды

там ни писал Волгарь- уровень жизни украинца и россиянина примерно одинаков и никогда существенно не отличался.

Есть такое, кто ж спорит. Я ж вначале писал - бабло побеждает. Хотели бы реально- вопрос с рашней решается за месяц без единого выстрела с помощью списка, который я озвучил. А есть ведь ещё инструменты. Европа заигрывает и не учит историю. Путина и руссофашизм надо останавливать всем миром и ценой любых денег. Все равно выйдет дешевле в итоге. Достаточно включить любое роств, чтобы увидеть масштабы маразма и ненависти ко всему миру, которыми засы...аются головы россиян. Страна просто сошла с ума и представляет угрозу. Люди при этом, действительно, готовы стоять в говне и кричать о величии. Ведь, чтобыПри существенной разнице в ресурсах. Достаточно выехать за МХАТ, поездить по РФ, чтобы это понять. Но если у Украины ещё есть шанс жить лучше, то у РФ с Путиным во главе их все меньше. Этот подонок сам не уйдет, а значит в стране пока нет будущего.