З 25 жовтня 2019 року в Україні в готівковому обігу з'явиться банкнота нового високого номіналу - 1000 гривень.
Дивися повний текст 📌 Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень? (опитування).
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Додано: Чет 27 чер, 2019 18:59
📌 Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 📌 Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень? (опитування).
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:59
В век цифровых технологий все еще выпускать банкноты? Неужели 500 грн не справляется с своим номиналом? Или монетному двору, скорее всего, делать нечего, может уволить половину? :)
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