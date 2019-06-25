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&#128204; Як ви оцінюєте
появу купюри в 1000 гривень?...

&#128204; Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:59

&#128204; Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...

Пропонуємо до обговорення:
З 25 жовтня 2019 року в Україні в готівковому обігу з'явиться банкнота нового високого номіналу - 1000 гривень.

Дивися повний текст 📌 Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень? (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:11

Не хватает пункта «Бесполезная купюра» для тех, кто рассчитывается кредиткой, а наличкой только на базаре.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:12

Меньше тарабанить придется чтобы бакс купить, правда если он до 50 не подскочит )
kozlodoev
 
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