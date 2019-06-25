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&#128204; Як ви оцінюєте
появу купюри в 1000 гривень?...

&#128204; Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:11

Прикольно будет водителю маршрутки передавать
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:23

  alex7gk написав:Прикольно будет водителю маршрутки передавать

Так будут делать только г.овнюки.
vetka
 
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