|
|
📌 Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:11
Прикольно будет водителю маршрутки передавать
-
alex7gk
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 18.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:23
alex7gk написав:
Прикольно будет водителю маршрутки передавать
Так будут делать только г.овнюки.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6009
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 1006 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему