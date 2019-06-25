vetka написав: alex7gk написав:
Прикольно будет водителю маршрутки передавать
Так будут делать только г.овнюки.
Пусть сдачу готовят. Когда купюра 50 грн стоила $10, хотелось уничтожить водителей, которые не пускали, т.к. у них видите ли сдачи нет. Как будто я не деньги плачу за услугу, а какой-то попрошайка. Чуть позже, в таких ситуациях просто проходил в самый зад салона и передавал. Сдача всегда находилась
Может у каких-нибудь олигархов и есть много разных купюр. А тогда, эти 50 грн, это как раз и были ВСЕ деньги, которые есть. А идти менять - это купить в киоске что-то ненужное за втридорога, чтоб дали сдачу.