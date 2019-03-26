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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:23
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:10
Пусть сдачу готовят. Когда купюра 50 грн стоила $10, хотелось уничтожить водителей, которые не пускали, т.к. у них видите ли сдачи нет. Как будто я не деньги плачу за услугу, а какой-то попрошайка. Чуть позже, в таких ситуациях просто проходил в самый зад салона и передавал. Сдача всегда находилась
Может у каких-нибудь олигархов и есть много разных купюр. А тогда, эти 50 грн, это как раз и были ВСЕ деньги, которые есть. А идти менять - это купить в киоске что-то ненужное за втридорога, чтоб дали сдачу.
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:13
Вернадский?!?!?!?!?! Тот кто выступал за верховенсто русской культуры и языка над Украинским, тот кто родился и помер в рашке??? Это что треш такой???
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:33
Re: 📌 Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...
Честно говоря, считаю не нужно нам это: для большинства будет головняк если терминалы начнут выдавать деньги такими купюрами, а в магазинах будут вертеть носом - сдачи нет, ищите меньше купюры.
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