RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
&#128204; Як ви оцінюєте
появу купюри в 1000 гривень?...

&#128204; Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:11

Прикольно будет водителю маршрутки передавать
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:23

  alex7gk написав:Прикольно будет водителю маршрутки передавать

Так будут делать только г.овнюки.
vetka
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 04.03.14
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:10

  vetka написав:
  alex7gk написав:Прикольно будет водителю маршрутки передавать

Так будут делать только г.овнюки.

Пусть сдачу готовят. Когда купюра 50 грн стоила $10, хотелось уничтожить водителей, которые не пускали, т.к. у них видите ли сдачи нет. Как будто я не деньги плачу за услугу, а какой-то попрошайка. Чуть позже, в таких ситуациях просто проходил в самый зад салона и передавал. Сдача всегда находилась

Может у каких-нибудь олигархов и есть много разных купюр. А тогда, эти 50 грн, это как раз и были ВСЕ деньги, которые есть. А идти менять - это купить в киоске что-то ненужное за втридорога, чтоб дали сдачу.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2147
З нами з: 10.05.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:13

Вернадский?!?!?!?!?! Тот кто выступал за верховенсто русской культуры и языка над Украинским, тот кто родился и помер в рашке??? Это что треш такой???
imikoabc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:33

Re: &#128204; Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...

Честно говоря, считаю не нужно нам это: для большинства будет головняк если терминалы начнут выдавать деньги такими купюрами, а в магазинах будут вертеть носом - сдачи нет, ищите меньше купюры.
Best Man
 
Повідомлень: 11
З нами з: 20.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1...
R2 » Вів 26 бер, 2019 17:10
7 902
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 05:55
kolotilo_tanya_com
НБУ розвіяв міфи щодо нової 1000-гривневої банкноти
R2 » Пон 01 лип, 2019 10:20
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 12:18
safonovstanislav
Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт 1, 2
R2 » П'ят 28 чер, 2019 14:03
13 774
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2019 01:17
galex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72900)
03.07.2019 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.