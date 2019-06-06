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НАБУ і АМКУ розкрили схему
шахрайства на реконструкції...

НАБУ і АМКУ розкрили схему шахрайства на реконструкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:04

НАБУ і АМКУ розкрили схему шахрайства на реконструкції...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Дивися повний текст НАБУ і АМКУ розкрили схему шахрайства на реконструкції Шулявського шляхопроводу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:04

даже дворняшки в каждом районе знали об этом. А раньше нельзя было это узнать и пресечь? Неужели в Украине только две компании, которые могут строить мост?
asdrud2016
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