Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Дивися повний текст НАБУ і АМКУ розкрили схему шахрайства на реконструкції Шулявського шляхопроводу.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:04
НАБУ і АМКУ розкрили схему шахрайства на реконструкції...
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Дивися повний текст НАБУ і АМКУ розкрили схему шахрайства на реконструкції Шулявського шляхопроводу.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:04
даже дворняшки в каждом районе знали об этом. А раньше нельзя было это узнать и пресечь? Неужели в Украине только две компании, которые могут строить мост?
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