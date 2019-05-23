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Навіщо НБУ позбавляється
частини номіналів копійок...

Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:11

Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк вирішив утилізувати копійки невеликих номіналів.

Дивися повний текст Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:11

плохо, что все монеты в одинаковой световой гамме, уже сейчас 1 грн и 2 грн с трудом различаешь.
asdrud2016
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