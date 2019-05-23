Національний банк вирішив утилізувати копійки невеликих номіналів.
Дивися повний текст Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок (інфографіка).
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:11
Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок (інфографіка).
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:11
плохо, что все монеты в одинаковой световой гамме, уже сейчас 1 грн и 2 грн с трудом различаешь.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:40
Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:52
+1! Если решили сделать монеты в одном цвете, то могли бы уже их делать с хорошо различимой разницей в размерах. или из другого металла - как в свое время были 2 коп алюминиевые.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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