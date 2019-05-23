Національний банк вирішив утилізувати копійки невеликих номіналів.
Дивися повний текст Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок (інфографіка).
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:11
Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок (інфографіка).
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:11
плохо, что все монеты в одинаковой световой гамме, уже сейчас 1 грн и 2 грн с трудом различаешь.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:40
Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:52
+1! Если решили сделать монеты в одном цвете, то могли бы уже их делать с хорошо различимой разницей в размерах. или из другого металла - как в свое время были 2 коп алюминиевые.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:44
Re: Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок...
Алюминиевые перестали делать как раз потому, что они как металлолом выходили дороже номинала
Додано: Суб 29 чер, 2019 22:14
Re: Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок...
Меня еще в рф бесило что тебе насыпают жменю фигни и стой считай что там ... теперь такой же писец будет у нас ... загоняют народ в безнал... теперь я только у бабушек на базаре буду за наличку покупать ...ибо не хочу ходить с мешочком ! ладно в средневековье за мешочек иногда можно было всю ночь гулять или замок купить и монетки были не из "г_о_в_н_а" а то что есть у нас убожество ... а какие красивые гривны были в 90-х ... ( и трава была зеленей и солнце светило ярче и мороженное было вкусней ).
А вот в купюрах бесит то что они РАЗНОГО размера полный треш если хочешь пользоваться зажимом для денег .. вытаскиваешь из пачку с зажимом одну купюру и сразу вся мелочь сыпется на пол Теперь кроме зажима для денег еще и мешочек носить ...
Честное слово лучше бы один нолик убрали ! а то смешно получил трудяга зарплату аж 10 000 ! звучит ... а купить ни хр_е_на не может вот тыща было бы кое как адекватно воспринималось ... и то тыщу изба должна в деревне стоить , а буханка хлеба должна стоит 1-2 коп . ну решили пойти другим путем ... что бы нулей на калькуляторе не хватало
P.S. вы можете подумать я старпер что раньше деньги были лучше ? А вы сами сравните МЕТАЛлИЧЕСКУЮ гривну СТАРОГО образца ( ох жаль мне я как то на 15 грн по 1 грн презервативов в аптеке купил других наличных денег не было ... ) и металлическую нового образца ( можете загуглить в картинках). Да да старую добрую металлическую гривну тоже уже НЕ будут чеканить
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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