Навіщо НБУ позбавляється частини номіналів копійок...

Додано: Суб 29 чер, 2019 22:14

Меня еще в рф бесило что тебе насыпают жменю фигни и стой считай что там ... теперь такой же писец будет у нас ... загоняют народ в безнал... теперь я только у бабушек на базаре буду за наличку покупать ...ибо не хочу ходить с мешочком ! ладно в средневековье за мешочек иногда можно было всю ночь гулять или замок купить и монетки были не из "г_о_в_н_а" а то что есть у нас убожество ...а какие красивые гривны были в 90-х ... ( и трава была зеленей и солнце светило ярче и мороженное было вкусней ).А вот в купюрах бесит то что они РАЗНОГО размера полный треш если хочешь пользоваться зажимом для денег .. вытаскиваешь из пачку с зажимом одну купюру и сразу вся мелочь сыпется на полТеперь кроме зажима для денег еще и мешочек носить ...а то смешно получил трудяга зарплату аж 10 000 ! звучит ... а купить ни хр_е_на не может вот тыща было бы кое как адекватно воспринималось ... и то тыщу изба должна в деревне стоить , а буханка хлеба должна стоит 1-2 коп . ну решили пойти другим путем ... что бы нулей на калькуляторе не хваталоP.S. вы можете подумать я старпер что раньше деньги были лучше ? А вы сами сравните МЕТАЛлИЧЕСКУЮ гривну СТАРОГО образца ( ох жаль мне я как то на 15 грн по 1 грн презервативов в аптеке купилдругих наличных денег не было ... ) и металлическую нового образца ( можете загуглить в картинках). Да да старую добрую металлическую гривну тоже уже НЕ будут чеканить