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Кількість «зелених» електростанцій, які запустили в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:17
Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2019 року в Україні запустили у 6 разів більше електростанцій, що виробляють енергію з відновлювальних джерел, ніж за аналогічний період 2019 року.
Дивися повний текст Кількість «зелених» електростанцій, які запустили в Україні, зросла у 6 разів
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:17
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
:)
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Igorten
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