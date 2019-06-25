Відносно травня 2018 року середня зарплата зросла на 17,4%.
Дивися повний текст В Україні зменшилася середня зарплата.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:11
В Україні зменшилася середня зарплата
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Дивися повний текст В Україні зменшилася середня зарплата.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:31
В Сумской области минимальная зарплата 4500 грн. Что на ето скажите? Сри как хочешь називается.
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:43
Re: В Україні зменшилася середня зарплата
Минимальная зарплата по всей стране одинаковая, хоть в Сумской области, хоть во Львовской, хоть в Киеве. Что на это сказать? Работать не на минималку, что ещё сказать
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