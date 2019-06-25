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В Україні зменшилася
середня зарплата

В Україні зменшилася середня зарплата
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:11

В Україні зменшилася середня зарплата

Пропонуємо до обговорення:
Відносно травня 2018 року середня зарплата зросла на 17,4%.

Дивися повний текст В Україні зменшилася середня зарплата.
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от глупые, май КОРОТКИЙ!
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В Сумской области минимальная зарплата 4500 грн. Что на ето скажите? Сри как хочешь називается.
iytdvjuurhnf
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:43

Re: В Україні зменшилася середня зарплата

iytdvjuurhnf написав:В Сумской области минимальная зарплата 4500 грн. Что на ето скажите? Сри как хочешь називается.
Минимальная зарплата по всей стране одинаковая, хоть в Сумской области, хоть во Львовской, хоть в Киеве. Что на это сказать? Работать не на минималку, что ещё сказать
Faceless
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