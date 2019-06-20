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Імпорт газу для запасів на
зиму може зупинитися:...

Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29

Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробили в "Нафтогазі України".

Дивися повний текст Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися: експерти роз'яснили ситуацію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29

Вот и подошли к логическому "завершению".крутые мальчики из нафтогаза сдулись.Это вам не премии миллиардные пилить.
sena_2008atp
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