Таку заяву зробили в "Нафтогазі України".
Дивися повний текст Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися: експерти роз'яснили ситуацію.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29
Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися: експерти роз'яснили ситуацію.
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29
Вот и подошли к логическому "завершению".крутые мальчики из нафтогаза сдулись.Это вам не премии миллиардные пилить.
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:52
О как, ну чем ближе к зиме, тем больше статей будет на тему газа: протянем или не протянем. Все по методичкам. Давайте теперь про автобаны, давно не было, сутки
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