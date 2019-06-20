Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...

Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:54

Волгарь написав: Транзит необходим, чтобы ГТС работала - при отборе из газохранилищ давление в них может падать ....... В этом случае и нужен транзитный газ Транзит необходим, чтобы ГТС работала - при отборе из газохранилищ давление в них может падать ....... В этом случае и нужен транзитный газ

или добыча своего должна превышать потребление. Но парвшенко зв 4 года ничего не сделал в плане увеличения собственной добычи.Возможен был бы вариант долгосрочных контрактов с США как у поляков или Катаром например, когда летом избыточный газ закачивается в ПХГ, а зимой при росте цены на него отбирается и продается на бирже... но как видим бывшее правительство ничего не сделало в этом плане. Единственная "пэрэмогв" это покупать газ страны-агрессора через фирмы - прокладки с накруткой и кричать что вот столько дней мы у Газпрома ничего не покупаем.. Новый президент ничего не сможет сделать так как Рада старая все бойкотирует как и старые министры. То есть сначала выборы и разгон этого клоповника потом новые назначения а потом .. а там по времени зима и писец полярный.. конечно будут орать что вот ЗЕ виноват но спасибо надо сказать будет именно нынешней ВР и руководству Нафтогаза что ничего не делало 4 года.