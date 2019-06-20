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Імпорт газу для запасів на
зиму може зупинитися:...

Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29

Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробили в "Нафтогазі України".

Дивися повний текст Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися: експерти роз'яснили ситуацію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29

Вот и подошли к логическому "завершению".крутые мальчики из нафтогаза сдулись.Это вам не премии миллиардные пилить.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:40

Нужно больше премий
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:52

О как, ну чем ближе к зиме, тем больше статей будет на тему газа: протянем или не протянем. Все по методичкам. Давайте теперь про автобаны, давно не было, сутки
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:24

если поменять менеджмент компании, то очевидно, что проблем станет меньше...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:08

  Cler написав:если поменять менеджмент компании, то очевидно, что проблем станет меньше...

Вряд ли - проблема системная.И дело даже не совсем в размере запасов. Транзит необходим, чтобы ГТС работала - при отборе из газохранилищ давление в них может падать до такого уровня, что подаваемый технологический газ не способен работать в газомотокомпрессорах (так было весной 18-го - газ был, но его давления было не достаточно). В этом случае и нужен транзитный газ со стабильным давлением 55-60 атм
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:54

Re: Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...

  Волгарь написав:Транзит необходим, чтобы ГТС работала - при отборе из газохранилищ давление в них может падать ....... В этом случае и нужен транзитный газ
или добыча своего должна превышать потребление. Но парвшенко зв 4 года ничего не сделал в плане увеличения собственной добычи.
Возможен был бы вариант долгосрочных контрактов с США как у поляков или Катаром например, когда летом избыточный газ закачивается в ПХГ, а зимой при росте цены на него отбирается и продается на бирже... но как видим бывшее правительство ничего не сделало в этом плане. Единственная "пэрэмогв" это покупать газ страны-агрессора через фирмы - прокладки с накруткой и кричать что вот столько дней мы у Газпрома ничего не покупаем.. Новый президент ничего не сможет сделать так как Рада старая все бойкотирует как и старые министры. То есть сначала выборы и разгон этого клоповника потом новые назначения а потом .. а там по времени зима и писец полярный.. конечно будут орать что вот ЗЕ виноват но спасибо надо сказать будет именно нынешней ВР и руководству Нафтогаза что ничего не делало 4 года.
Джон
 
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