Таку заяву зробили в "Нафтогазі України".
Дивися повний текст Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися: експерти роз'яснили ситуацію.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29
Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися: експерти роз'яснили ситуацію.
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29
Вот и подошли к логическому "завершению".крутые мальчики из нафтогаза сдулись.Это вам не премии миллиардные пилить.
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:52
О как, ну чем ближе к зиме, тем больше статей будет на тему газа: протянем или не протянем. Все по методичкам. Давайте теперь про автобаны, давно не было, сутки
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:24
если поменять менеджмент компании, то очевидно, что проблем станет меньше...
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:08
Вряд ли - проблема системная.И дело даже не совсем в размере запасов. Транзит необходим, чтобы ГТС работала - при отборе из газохранилищ давление в них может падать до такого уровня, что подаваемый технологический газ не способен работать в газомотокомпрессорах (так было весной 18-го - газ был, но его давления было не достаточно). В этом случае и нужен транзитный газ со стабильным давлением 55-60 атм
Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:54
Re: Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...
или добыча своего должна превышать потребление. Но парвшенко зв 4 года ничего не сделал в плане увеличения собственной добычи.
Возможен был бы вариант долгосрочных контрактов с США как у поляков или Катаром например, когда летом избыточный газ закачивается в ПХГ, а зимой при росте цены на него отбирается и продается на бирже... но как видим бывшее правительство ничего не сделало в этом плане. Единственная "пэрэмогв" это покупать газ страны-агрессора через фирмы - прокладки с накруткой и кричать что вот столько дней мы у Газпрома ничего не покупаем.. Новый президент ничего не сможет сделать так как Рада старая все бойкотирует как и старые министры. То есть сначала выборы и разгон этого клоповника потом новые назначения а потом .. а там по времени зима и писец полярный.. конечно будут орать что вот ЗЕ виноват но спасибо надо сказать будет именно нынешней ВР и руководству Нафтогаза что ничего не делало 4 года.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:26
Скажите, пожалуйста, лично вы верите, что новое правительство будет состоять из профессионалов-технократов, которые будут работать, исходя из выгоды для государства, а не собственных политических или финансовых интересов?
Додано: Суб 29 чер, 2019 10:00
Re: Імпорт газу для запасів на зиму може зупинитися:...
пожалуйста)..
нет не верю, но есть дилемма или старые бездарные неадекваты что за 4 года показали свою асолютную неспособность к руководству ничего не сделав в плане энергонезависимости страны, кроме роста цен на газ страны - агрессора из за фирм-прокладок, вешая нам на уши лапшу про "непокупаем газ у газпрома" или новый "кот в мешке". Пока про "кота" говорить нечего, ему с мешка не дают вылезти.. а вот после выборов в Раду посмотрим..
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