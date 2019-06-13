Про це свідчать результати опитування спеціалізованого порталу DOM.RIA.
Дивися повний текст Чверть інвесторів готові купити житло на будь-якій стадії будівництва - опитування.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 23:51
Чверть інвесторів готові купити житло на будь-якій...
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Дивися повний текст Чверть інвесторів готові купити житло на будь-якій стадії будівництва - опитування.
Додано: Чет 27 чер, 2019 23:51
Не путайте покупанов с инвесторами. Инвесторы - это девелоперы и строители. Они инвестируют стартовый капитал и получают 300-500% профит. А покупаны покупают воздух на волне хайпа и сокращения численности населения.
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