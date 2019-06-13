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Чверть інвесторів готові
купити житло на будь-якій...

Чверть інвесторів готові купити житло на будь-якій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:51

Чверть інвесторів готові купити житло на будь-якій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування спеціалізованого порталу DOM.RIA.

Дивися повний текст Чверть інвесторів готові купити житло на будь-якій стадії будівництва - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:51

Не путайте покупанов с инвесторами. Инвесторы - это девелоперы и строители. Они инвестируют стартовый капитал и получают 300-500% профит. А покупаны покупают воздух на волне хайпа и сокращения численности населения.
kozlodoev
 
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