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Творець USB пояснив, чому
флешку майже неможливо...

Творець USB пояснив, чому флешку майже неможливо...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:49

Творець USB пояснив, чому флешку майже неможливо...

Пропонуємо до обговорення:
Один з творців USB-інтерфейсу Аджей Бхатт пояснив, чому пристрої з таким роз'ємом "неможливо" з першого разу правильно підключити, і чому ніхто не виправив цю проблему.

Дивися повний текст Творець USB пояснив, чому флешку майже неможливо вставити правильно з першого разу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:49

Я представляю, как этому 3,14дару икается, когда его вспоминают подключающие принтер/сканер к тыльной стороне системника, придвинутого этой самой стороной к стене.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:41

Попытаться неправильно вставить разъём USB может только слепой. Не глядя без проблем вставляются кабели коаксиальные и питания от электросети.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:22

Тут еще в допусках есть проблемы. Даже знаешь какой стороной вставлять, все равно потычешь пока влезет.
Это мне напоминает размеры брендовой одежды. И одежда вроде дорогая и фирмы крутые. Но размеры S M L ... все равно не совпадают. Потому что китайская рукожопость.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:08

  p_a_l написав:Тут еще в допусках есть проблемы. Даже знаешь какой стороной вставлять, все равно потычешь пока влезет.

Это как в сексе: знаешь чем, знаешь куда, а всё равно пальцем подправлять приходится. Но никто не жалуется :)
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:08

summacut, а ти хоча б щось придумав за своє життя?
maks230112
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