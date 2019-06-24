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Творець USB пояснив, чому флешку майже неможливо...
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:49
Пропонуємо до обговорення:
Один з творців USB-інтерфейсу Аджей Бхатт пояснив, чому пристрої з таким роз'ємом "неможливо" з першого разу правильно підключити, і чому ніхто не виправив цю проблему.
Дивися повний текст Творець USB пояснив, чому флешку майже неможливо вставити правильно з першого разу
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R2
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:49
Я представляю, как этому 3,14дару икается, когда его вспоминают подключающие принтер/сканер к тыльной стороне системника, придвинутого этой самой стороной к стене.
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summacut
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:41
Попытаться неправильно вставить разъём USB может только слепой. Не глядя без проблем вставляются кабели коаксиальные и питания от электросети.
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avk
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:22
Тут еще в допусках есть проблемы. Даже знаешь какой стороной вставлять, все равно потычешь пока влезет.
Это мне напоминает размеры брендовой одежды. И одежда вроде дорогая и фирмы крутые. Но размеры S M L ... все равно не совпадают. Потому что китайская рукожопость.
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p_a_l
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:08
p_a_l написав:
Тут еще в допусках есть проблемы. Даже знаешь какой стороной вставлять, все равно потычешь пока влезет.
Это как в сексе: знаешь чем, знаешь куда, а всё равно пальцем подправлять приходится. Но никто не жалуется
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avk
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:08
summacut, а ти хоча б щось придумав за своє життя?
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maks230112
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