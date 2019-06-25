RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нова купюра в тисячу гривень
спричинить інфляцію - експерт

Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:03

Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Введення в обіг купюри в 1000 гривень передчасне і "взагалі непотрібне" явище.

Дивися повний текст Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89539
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:03

Чому такі безтолкові експерти пишуть статті та посилаються на ще більш безтолкових економічних експертів. 100 доларів це 2610 грн а 500 євро це 15000 грн. А у нас вводять тільки 1000 грн купюру. Не має різниці 1000 це одна купюра чи дві. Безтолочі.
rapira9
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:34

Купюра приблизительной стоимости в 33 евро как ускоритель инфляции?
Люды добрі, що вони курять?
krugljakow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:53

Re: Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експе

"Мамкин финансист"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24967
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5900 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
&#128204; Як ви оцінюєте появу купюри в 1000 гривень?...
R2 » Чет 27 чер, 2019 18:59
6 289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 чер, 2019 14:53
987
В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото) 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 25 чер, 2019 12:07
38 2088
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 15:38
sequence
До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
R2 » Вів 25 чер, 2019 15:35
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 15:35
wotsergeyd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.