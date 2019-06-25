Введення в обіг купюри в 1000 гривень передчасне і "взагалі непотрібне" явище.
Дивися повний текст Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:03
Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:03
Чому такі безтолкові експерти пишуть статті та посилаються на ще більш безтолкових економічних експертів. 100 доларів це 2610 грн а 500 євро це 15000 грн. А у нас вводять тільки 1000 грн купюру. Не має різниці 1000 це одна купюра чи дві. Безтолочі.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:34
Купюра приблизительной стоимости в 33 евро как ускоритель инфляции?
Люды добрі, що вони курять?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:53
Re: Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експе
"Мамкин финансист"
Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:37
тогда при выпуске купюры в 0,25 0,33 0,5 и 0,7 мы быстро справимся с инфляцией.
|