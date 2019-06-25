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Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:33
Да-да, в инфляции виновата именно бумажка-купюра, а не папиредники, злочинна влада, теневая экономика и коррупция.
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DoooM
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Додано: Суб 29 чер, 2019 02:01
Згоден з експертом)
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r_kostrytsya
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Додано: Суб 29 чер, 2019 16:07
не эксперт, а экспердище. Особеноо после 500 евровой купюры.
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Rainbow
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