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Нова купюра в тисячу гривень
спричинить інфляцію - експерт

Нова купюра в тисячу гривень спричинить інфляцію - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 23:33

Да-да, в инфляции виновата именно бумажка-купюра, а не папиредники, злочинна влада, теневая экономика и коррупция.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 02:01

Згоден з експертом)
r_kostrytsya
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 16:07

не эксперт, а экспердище. Особеноо после 500 евровой купюры.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 01:17

  simku01 написав:Згоден з попереднiми коментарями. Тисяча гривень це зручно i логiчно, а iнфляцiя тут геть нi до чего. Експерт бiльш схожий на зрадофiла.


причем уникальный. для интереса глянул личность эксперта - он зрадофилил до яныка, во время него и во время пороха )) и в старых статьях тоже немало абсурда и прогнозов, попадающих пальцем даже не в небо, а можно сказать погрубее))

думаю что основной "негативний психологічний ефект для українців" дает наличие стада таких экспертов, подкармливающихся у разных политических групп.
galex
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