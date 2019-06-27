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Промвиробництво в Україні
різко сповільнило зростання

Промвиробництво в Україні різко сповільнило зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:06

Промвиробництво в Україні різко сповільнило зростання

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в травні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 1,6%.

Дивися повний текст Промвиробництво в Україні різко сповільнило зростання.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:06

"Объемы промышленного производства в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 1,6%. "

Это называется резко замедлило рост?
pivy21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:55

  pivy21 написав:"Объемы промышленного производства в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 1,6%. "

Это называется резко замедлило рост?


Объемы промышленного производства в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 1,6%.

Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за четыре последние месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%.


Да, в 3 с лишним раза - это именно резко.
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