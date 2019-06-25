Обсяги промислового виробництва в травні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 1,6%.
Дивися повний текст Промвиробництво в Україні різко сповільнило зростання.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:06
Промвиробництво в Україні різко сповільнило зростання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Промвиробництво в Україні різко сповільнило зростання.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:06
"Объемы промышленного производства в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 1,6%. "
Это называется резко замедлило рост?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:55
Да, в 3 с лишним раза - это именно резко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:14
Re: Промвиробництво в Україні різко сповільнило зростання
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