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Ford почне масове звільнення
на європейських заводах

Ford почне масове звільнення на європейських заводах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:00

Ford почне масове звільнення на європейських заводах

Пропонуємо до обговорення:
Американський автомобільний виробник Ford до 2020 року скоротить 12 тисяч робочих місць у Європі, щоб повернути свій бізнес до прибутку.

Дивися повний текст Ford почне масове звільнення на європейських заводах.
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