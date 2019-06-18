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Ford почне масове звільнення на європейських заводах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Американський автомобільний виробник Ford до 2020 року скоротить 12 тисяч робочих місць у Європі, щоб повернути свій бізнес до прибутку.
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